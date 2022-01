Scuola, Bianchi: “Abbiamo a cuore ragazzi, scelte stanno pagando” (Di lunedì 10 gennaio 2022) ”La situazione non è dilagata, le scuole hanno riaperto, come hanno riaperto ad aprile e a settembre”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in conferenza stampa. “Se le cose funzionano è perché ci siamo affidati alle scelte che Abbiamo fatto e che oggi stanno pagando. Laddove vi sia ulteriore riscorso alla didattica a distanza sarà all’interno delle regole che Abbiamo dato. Noi Abbiamo molto a cuore i nostri ragazzi, siamo molto responsabili”. ”Ad oggi i docenti assenti perché positivi o in quarantena sono rispettivamente il 3,6% e il 2,4%, quindi nel complesso un 6%”. ”Gli studenti assenti perché positivi sono il 2,2% e perché in quarantena il 2,3%, quindi il 4,5% in totale. Stiamo controllando la situazione”. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) ”La situazione non è dilagata, le scuole hanno riaperto, come hanno riaperto ad aprile e a settembre”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizioin conferenza stampa. “Se le cose funzionano è perché ci siamo affidati allechefatto e che oggi. Laddove vi sia ulteriore riscorso alla didattica a distanza sarà all’interno delle regole chedato. Noimolto ai nostri, siamo molto responsabili”. ”Ad oggi i docenti assenti perché positivi o in quarantena sono rispettivamente il 3,6% e il 2,4%, quindi nel complesso un 6%”. ”Gli studenti assenti perché positivi sono il 2,2% e perché in quarantena il 2,3%, quindi il 4,5% in totale. Stiamo controllando la situazione”. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scuola, Il Tar ha sospeso l'ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte… - sole24ore : #Covid, #Draghi: «Problemi dipendono da no vax. La dad produce troppa disuguaglianza #Così il premier in… - Agenzia_Ansa : 'Aveva senso aprire subito la scuola. Non si può giustificare che tutto è aperto e l'unico spazio chiuso è la scuol… - sandro_curaro : RT @di_reddito: Chi vuole la #scuole aperte non è mai entrato in una scuola da almeno 20 anni credendo che La Gelmini le abbia riformate, R… - EmMicucci : #Covid #Scuola #Bianchi. 2,2% studenti positivi. Il ministro certifica con questa percentuale il dimezzamento degli… -