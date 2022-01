Scivola in un sentiero e parte un colpo dal fucile; giovane cacciatore si ferisce a un piede (Di lunedì 10 gennaio 2022) POGGIO SAN VICINO - Un giovane cacciatore di Apiro è rimasto ferito durante una battuta di caccia . Non è in pericolo di vita. E' successo ieri mattina attorno alle 10.45 a Poggio San Vicino: l'uomo ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 gennaio 2022) POGGIO SAN VICINO - Undi Apiro è rimasto ferito durante una battuta di caccia . Non è in pericolo di vita. E' successo ieri mattina attorno alle 10.45 a Poggio San Vicino: l'uomo ...

