Ranking ATP (10 gennaio 2022): balzo di Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner esce dalla top 10

Con la conclusione dell'ATP Cup e dei tornei 250 di Melbourne ed Adelaide I, nella mattina italiana è stato rilasciato il Ranking mondiale ATP aggiornato: una sola variazione tra i primi dieci del Ranking, con Jannik Sinner che viene scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime e torna 11°. Matteo Berrettini resta al numero 7 del mondo.

Top 10 ATP (Ranking al 10.01.2022)
1 Novak Djokovic (Serbia) 11015
2 Daniil Medvedev (Russia) 8935
3 Alexander Zverev (Germania) 7970
4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6540
5 Andrey Rublev (Russia) 4990
6 Rafael Nadal (Spagna) 4875
7 Matteo Berrettini (Italia) 4603
8 Casper Ruud (Norvegia) 4155
9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3653
10 Hubert Hurkacz

