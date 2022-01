Modena, a fuoco autobus sul cavalcavia Mazzoni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stamattina intorno alle 8 un autobus di linea, alimentato a metano, ha preso fuoco sul cavalcavia Mazzoni a Modena. Molti i disagi alla circolazione, visto anche l’orario di punta e la zona centrale vicino alla stazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e le forze dell’ordine, presente anche un altro mezzo Seta. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stamattina intorno alle 8 undi linea, alimentato a metano, ha presosul. Molti i disagi alla circolazione, visto anche l’orario di punta e la zona centrale vicino alla stazione. Sul posto sono arrivati i vigili delper spegnere le fiamme e le forze dell’ordine, presente anche un altro mezzo Seta.

Modena, a fuoco autobus sul cavalcavia Mazzoni Sky Tg24 Incendio a Modena, autobus prende fuoco all'improvviso Modena, 10 gennaio 2022 - Paura intorno alle 8.15 nei pressi della stazione. Un autobus a metano ha preso improvvisamente fuoco e una densa nube di fumo ha invaso la strada. L’odore acre causato dal r ...

ZONA TEMPIO: AUTOBUS PRENDE FUOCO SUL CAVALCAVIA MAZZONI. NESSUN FERITO --NOTIZIA IN AGGGIORNAMENTO -- Grave incendio questa mattina attorno alle ore 8 in zona Tempio a Modena, sul cavalcavia Guido Mazzoni. Per cause ancora in corso di accertamento un autobus di linea ha ...

