Luca Attanasio, FdI chiede all’Ue di far pesare i 2 miliardi di aiuti al Pam: «Serve collaborazione» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Parlamento europeo si attivi al fianco dell’Italia per garantire verità e giustizia all’ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo, uccisi in Congo durante una missione. A chiederlo è stato FdI, che ha presentato un’interrogazione a Bruxelles chiedendo all’Europa quali misure intenda assumere per sollecitare «trasparenza e collaborazione» da parte del Pam, il programma alimentare mondiale dell’Onu, che all’inchiesta della Procura di Roma ha opposto l’immunità diplomatica dei propri funzionari. FdI porta il caso di Luca Attanasio all’Ue Gli eurodeputati di FdI-Ecr, primo firmatario Carlo Fidanza, si sono rivolti all’Alto Rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Parlamento europeo si attivi al fianco dell’Italia per garantire verità e giustizia all’ambasciatore, al carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo, uccisi in Congo durante una missione. Arlo è stato FdI, che ha presentato un’interrogazione a Bruxellesndo all’Europa quali misure intenda assumere per sollecitare «trasparenza e» da parte del Pam, il programma alimentare mondiale dell’Onu, che all’inchiesta della Procura di Roma ha opposto l’immunità diplomatica dei propri funzionari. FdI porta il caso diGli eurodeputati di FdI-Ecr, primo firmatario Carlo Fidanza, si sono rivolti all’Alto Rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, per ...

