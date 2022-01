La fine di un amore non dovrebbe mai riflettersi negativamente sui figli! (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Antonello Laiso. Ho scritto spesso su femminicidi ma questa volta lo spunto a muovere la penna virtuale è il drammatico fatto sul papa’ killer di Varese che ha ucciso suo figlio di sette anni. Mi spingo ad alcune riflessioni personali su un tema al pari di quella gravità dei continui femminicidi, il figlicidio come Leggi su freeskipper (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Antonello Laiso. Ho scritto spesso su femminicidi ma questa volta lo spunto a muovere la penna virtuale è il drammatico fatto sul papa’ killer di Varese che ha ucciso suo figlio di sette anni. Mi spingo ad alcune riflessioni personali su un tema al pari di quella gravità dei continui femminicidi, il figlicidio come

Advertising

freeskipperIT : La fine di un amore non dovrebbe mai riflettersi negativamente sui figli! - raffaeleibba : Dio è vicino, Se sperimentiamo l'amore e crediamo nella sua pazienza conosciamo le esperienze che facciamo con te e… - eltraderTristan : RT @SJosemariait: Come una madre dimentica le mancanze di amore del figlio non appena il figlio le si rivolge con affetto, nemmeno Gesù si… - Lisaonthesofa : L’anno seguente Kafka morì. Molti anni dopo la bambina, oramai adulta, trovò un messaggio dentro la bambola. Nella… - StileJuve2006 : RT @marsiglia_lara: Niente al mondo mi fa emozionare come te.. ho pianto di gioia! Abbiamo detto fino alla fine e fino alla fine sarà.. Ti… -