‘La Bellezza’ rende omaggio a Giovanni Verga (Di lunedì 10 gennaio 2022) ‘La Bellezza’, la manifestazione ideata e diretta da Angelo Butera, quest’anno al Parco Archeologico di Himera, celebrerà Giovanni Verga, uno dei grandi autori della letteratura italiana, nell’anno del centenario della sua morte. La manifestazione, che nel 2022 giunge alla sua sesta edizione, sarà realizzata nell’ambito delle iniziative culturali promosse dall’assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Parco Archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato, e si svolgerà durante il mese di giugno 2022. Sette giornate di rappresentazioni teatrali, concerti, incontri e dibattiti interamente dedicati all’attività letteraria e drammaturgica dello scrittore catanese, considerato a pieno titolo il maggior esponente della corrente letteraria del verismo. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi a Palermo da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) ‘La, la manifestazione ideata e diretta da Angelo Butera, quest’anno al Parco Archeologico di Himera, celebrerà, uno dei grandi autori della letteratura italiana, nell’anno del centenario della sua morte. La manifestazione, che nel 2022 giunge alla sua sesta edizione, sarà realizzata nell’ambito delle iniziative culturali promosse dall’assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Parco Archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato, e si svolgerà durante il mese di giugno 2022. Sette giornate di rappresentazioni teatrali, concerti, incontri e dibattiti interamente dedicati all’attività letteraria e drammaturgica dello scrittore catanese, considerato a pieno titolo il maggior esponente della corrente letteraria del verismo. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi a Palermo da ...

BeatriceCovassi : @manginobrioches Mio padre, uomo di montagna e naturalista, raccoglieva sempre la spazzatura che trovava sul suo ca… - emergency_ong : ?? 'La casa dei bambini' | Un viaggio nel nostro Centro di chirurgia pediatrica di #Entebbe, in #Uganda. Un luogo d… - ItaliaViva : . @valerio_casini ci ha messo la faccia e il cuore e questa è la bellezza di Italia Viva. La politica, cari signori… - BrunaGorla : RT @TweetdiVersi: Una luce ci resta: la bellezza delle cose, non dell’uomo; L’immensa bellezza del mondo, non del mondo umano. Guarda – e s… - maridoublelibra : La mia vita è più importante dei miei sogni, dei miei fallimenti, dei miei amori, della mia bellezza, dei miei prin… -