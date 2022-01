Ferrari | ridisegna struttura organizzativa | più poteri a Vigna

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Maranello, 10 gen. (Adnkronos) -annuncia il varo di una nuova, che rafforza idell'ad Benedetto, con l'inserimento di figure esterne in arrivo dal mondo dell'informatica: una riorganizzazione che - si spiega in una nota - vuole essere "coerente con i propri obiettivi strategici" e stimolare "ulteriormente l'innovazione" ottimizzando i processi e aumentando "la collaborazione, interna e con i partner, ampliando il leadership team attraverso la promozione dei talenti interni e l'inserimento strategico di alcune competenze". In particolare, all'ad Benedettoora riporteranno direttamente le funzioni di Product Development e Research & Development, con la nomina di Gianmaria Fulgenzi a Chief Product Development Officer, mentre da ...

Maranello, 10 gen. (Adnkronos) – Ferrari annuncia il varo di una nuova struttura organizzativa, che rafforza i poteri dell'ad Benedetto Vigna, con l'inserimento di figure esterne in arrivo dal mondo d ...L'amministratore delegato potentino è arrivato a Maranello solo a settembre, ma non ha impiegato molto tempo a dare il proprio impulso alla Ferrari: escono Nicola Boari, Michael Leiters e Vincenzo Reg ...