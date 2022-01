Draghi | «La scuola va protetta | non abbandonata Non ha senso chiuderla e tenere aperto tutto il resto»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Premierparla in conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi degli ultimi provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare il Covid. Presenti, con lui, il ministro della Salute, Roberto Speranza e quello all’Istruzione, Patrizio Bianchi, oltre a Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. «É un anno da affrontare con realismo, prudenza, fiducia e unità. Il governo sta affrontando la sfida della pandemia, con un approccio diverso dal passato. Cauti, ma vogliamo minimizzare gli effetti sui ragazzi». «Gran parte dei problemi che abbiamo oggi in Italia è dovuto ai non vaccinati. La circolazione del virus mette ancora sotto pressione i nostri ospedali proprio per questo motivo. Quindi c’è l’ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose». «Nel 2021 abbiamo avuto un numero di morti alto ma ...

Advertising

raffaellapaita : “Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c'è qualche problema la prima cosa ch… - NicolaPorro : ??La strategia del terrore passa anche dalla #scuola...?? - CottarelliCPI : Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tut… - TIZIANAPOESIA : RT @Cartabellotta: “Non ha senso chiudere la #scuola prima di chiudere tutto il resto” (#Draghi) #CONFERENZASTAMPA - danieledv79 : RT @DavideSilvestr6: Sulla scuola ottima risposta di #Draghi alle cazzate dette da #Emiliano e #DeLuca. -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi scuola

"Laè fondamentale per la democrazia, va tutelata, protetta, non abbandonata. Grazie" al ministro,... Lo ha detto il premier Marionella sua conferenza stampa a Palazzo Chigi, aperta con ...ha sottolineato che "laè fondamentale per la nostra democrazia, va tutelata e protetta, non abbandonata. Ringrazio presidi e insegnanti per i loro sforzi"."Gran parte dei problemi che sta affrontando l'Italia dipendono dai cittadini non vaccinati". E' quanto afferma Mario Draghi, lanciando "l'ennesimo appello a chi non si è vaccinato contro il Covid a f ...Roma, 10 gen "Non andare a scuola e poi in pizzeria e a fare sport? Non ha senso chiudere la scuola prima di tutto il resto, non ci sono i motivi per farlo, la ...