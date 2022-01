Draghi: "Invito tutti i non vaccinati a farlo, grazie a chi già l'ha fatto" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gennaio 2022 "Faccio l'ennesimo Invito a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose, e ringrazio chi lo ha fatto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gennaio 2022 "Faccio l'ennesimogli italiani che non si sono, anche con la terza dose, e ringrazio chi lo ha". Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...

Advertising

FrancescoBonif1 : “La gran parte dei problemi che abbiamo derivano dai non vaccinati. Faccio l'ennesimo invito a tutti gli italiani c… - repubblica : Draghi in #conferenzastampa: 'Invito gli italiani a vaccinarsi. I problemi che abbiamo dipendono dai No Vax. Scuola… - elio_vito : Si lo so, per lunedì è annunciata con squilli di trombe (e di tromboni) la conferenza stampa di #Draghi, ma io segu… - marcoranieri72 : RT @autocostruttore: L'ennesimo invito di Draghi ai No Vax: 'Vaccinatevi, i problemi sono causati da voi' - Italia_Notizie : Covid, Draghi in conferenza stampa: 'Invito gli italiani a vaccinarsi. I problemi che abbiamo dipendono dai No Vax.… -