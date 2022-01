Covid scuola e rientro, Ricciardi: “Scienza ignorata, si tornerà subito in Dad” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sulla scuola “non si stanno prendendo decisioni sulla base delle evidenze scientifiche. In questo modo non si fermerà la pandemia”. Così al Messaggero il professor Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma, secondo il quale “le scuole chiuderanno de facto, perché con i contagi in classe scatterà la didattica a distanza”. “Non c’è solo un problema di riapertura. Nell’insieme le misure prese non sono basate sull’evidenza scientifica a cui si è voluto derogare. E questo è pericoloso. La situazione è esplosiva. Con la Omicron non possiamo permetterci di far circolare dei falsi negativi. Bisognava applicare l’obbligo del Super green pass, ottenuto solo con il vaccino o con il superamento dell’infezione, a tutte le attività. Tutte. E l’obbligo vaccinale solo per gli over 50 non è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sulla“non si stanno prendendo decisioni sulla base delle evidenze scientifiche. In questo modo non si fermerà la pandemia”. Così al Messaggero il professor Walter, consulente del ministero della Salute e ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma, secondo il quale “le scuole chiuderanno de facto, perché con i contagi in classe scatterà la didattica a distanza”. “Non c’è solo un problema di riapertura. Nell’insieme le misure prese non sono basate sull’evidenza scientifica a cui si è voluto derogare. E questo è pericoloso. La situazione è esplosiva. Con la Omicron non possiamo permetterci di far circolare dei falsi negativi. Bisognava applicare l’obbligo del Super green pass, ottenuto solo con il vaccino o con il superamento dell’infezione, a tutte le attività. Tutte. E l’obbligo vaccinale solo per gli over 50 non è ...

