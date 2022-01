Bitcoin scende dell’11% in 7 giorni: prezzo minimo BTC previsto dal capo di Galaxy Digital (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'ex gestore di hedge fund ha previsto il mese scorso che Bitcoin potrebbe scendere a 42.000$ Il finanziere e investitore in criptovalute Mike Novogratz ha recentemente dichiarato alla CNBC che si aspetta di vedere Bitcoin scendere ulteriormente ad un prezzo minimo di circa 40.000$ o 38.000$. Bloomberg ha riportato il cambiamento nelle sue affermazioni, visto che ha recentemente sostenuto che Bitcoin potrebbe riuscire ad assestarsi a 42.000$. Approfondendo la proiezione, Novogratz ha dichiarato che avrebbe sospeso l'acquisto di criptovalute. Il capo della Galaxy Investment ha aggiunto che c'è una notevole quantità di denaro istituzionale pronto a cogliere l'opportunità di entrare nello spazio. "(C'è una) enorme ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'ex gestore di hedge fund hail mese scorso chepotrebbere a 42.000$ Il finanziere e investitore in criptovalute Mike Novogratz ha recentemente dichiarato alla CNBC che si aspetta di vederere ulteriormente ad undi circa 40.000$ o 38.000$. Bloomberg ha riportato il cambiamento nelle sue affermazioni, visto che ha recentemente sostenuto chepotrebbe riuscire ad assestarsi a 42.000$. Approfondendo la proiezione, Novogratz ha dichiarato che avrebbe sospeso l'acquisto di criptovalute. IldellaInvestment ha aggiunto che c'è una notevole quantità di denaro istituzionale pronto a cogliere l'opportunità di entrare nello spazio. "(C'è una) enorme ...

