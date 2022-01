ATP Sydney 2022, Lorenzo Sonego sconfigge in rimonta Hugo Gaston e accede agli ottavi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una vittoria di sofferenza e di determinazione. Lorenzo Sonego (n.27 del mondo) si è imposto nel primo turno dell’ATP di Sydney (Australia), opposto al francese Hugo Gaston (n.67 del ranking). Un successo a fatica, come detto, visto che l’azzurro è stato costretto a rimontare, aggiudicandosi l’incontro con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 dopo 2 ore e 43 minuti di partita. LIVE Fognini-Altmaier, ATP Sydney 2022 in DIRETTA: forfait Kyrgios, entra il tedesco al suo posto Una lotta strenua che ha sorriso al piemontese in una sfida dalle palpitanti emozioni. Le soluzioni mancine del francese hanno creato non pochi problemi al tennista nostrano e per questo trovare delle soluzioni è stato complicato. Sonego, comunque, ha ottenuto l’accesso ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una vittoria di sofferenza e di determinazione.(n.27 del mondo) si è imposto nel primo turno dell’ATP di(Australia), opposto al francese(n.67 del ranking). Un successo a fatica, come detto, visto che l’azzurro è stato costretto are, aggiudicandosi l’incontro con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 dopo 2 ore e 43 minuti di partita. LIVE Fognini-Altmaier, ATPin DIRETTA: forfait Kyrgios, entra il tedesco al suo posto Una lotta strenua che ha sorriso al piemontese in una sfida dalle palpitanti emozioni. Le soluzioni mancine del francese hanno creato non pochi problemi al tennista nostrano e per questo trovare delle soluzioni è stato complicato., comunque, ha ottenuto l’accesso ...

Advertising

Mauri983 : RT @OA_Sport: #TENNIS #ATP Lorenzo Sonego batte in rimonta Hugo Gaston e conquista l'accesso agli ottavi di finale - Moixus1970 : RT @OA_Sport: #TENNIS #ATP Lorenzo Sonego batte in rimonta Hugo Gaston e conquista l'accesso agli ottavi di finale - OA_Sport : #TENNIS #ATP Lorenzo Sonego batte in rimonta Hugo Gaston e conquista l'accesso agli ottavi di finale - paoloangeloRF : Il tabellone dell’ATP Sydney: primo turno di fuoco Fognini-Kyrgios· Gaston per Sonego - livetennisit : ATP 250 e WTA 500 Sydney: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri. C’è anche Fognini vs K… -