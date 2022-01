Ancona, così si ottenevano i falsi green pass: infermiere fingeva di vaccinare a buttava via le fiale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rilasciavano green pass falsi: la Polizia di Stato di Ancona ha dato esecuzione a cinquanta ordinanze di misure cautelari personali per reati continuati di corruzione, falso ideologico e peculato, ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rilasciavano: la Polizia di Stato diha dato esecuzione a cinquanta ordinanze di misure cautelari personali per reati continuati di corruzione, falso ideologico e peculato, ...

False vaccinazioni al Paolinelli: infermiere in carcere, altri 49 indagati "300 euro per un Green Pass" ... a partire dal primo dicembre ha iniziato a effettuare le simulazioni che permettevano così, ai ... Quattro invece sono gli indagati, 3 di Ancona e uno di Civitanova Marche, per i quali sono stati ...

Rilasciavano green pass falsi: la Polizia di Stato di Ancona ha dato esecuzione a cinquanta ordinanze di misure cautelari personali per reati continuati di corruzione, falso ideologico e peculato, commessi in concorso da altrettanti indagati, finalizzate ...... a partire dal primo dicembre ha iniziato a effettuare le simulazioni che permettevano così, ai ... Quattro invece sono gli indagati, 3 di Ancona e uno di Civitanova Marche, per i quali sono stati ...