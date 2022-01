Verona, Setti: «Gli stadi non sono il problema dell’aumento dei casi Covid» (Di domenica 9 gennaio 2022) Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato della situazione sanitaria nel calcio italiano: ecco le sue dichiarazioni In collegamento con 90? minuto, ha parlato il presidente del Verona Maurizio Setti. DICHIARAZIONI – «Se riusciamo ad imporre alla politica dei ristori ben venga ma intanto dobbiamo salvare il salvabile continuando a giocare. sono convinto che non siano gli stadi il problema dell’aumento dei casi. Speriamo di riaprire gli stadi al 100% a febbraio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Maurizio, presidente del, ha parlato della situazione sanitaria nel calcio italiano: ecco le sue dichiarazioni In collegamento con 90? minuto, ha parlato il presidente delMaurizio. DICHIARAZIONI – «Se riusciamo ad imporre alla politica dei ristori ben venga ma intanto dobbiamo salvare il salvabile continuando a giocare.convinto che non siano gliildei. Speriamo di riaprire glial 100% a febbraio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

