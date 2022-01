Pierluigi Diaco | chi è | età | carriera | vita privata | chi è il compagno | Instagram

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, anche il giornalista e conduttore televisivo: chi è, età,è nato a Roma il 23 giugno del 1977 ed è un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo. Dal 1985 ha militato nell’Azione Cattolica, e nel 1992 è tra i fondatori del Coordinamento Antimafia a Roma. Un giornalista di successo, ma anche ottimo conduttore televisivo. Nel 2019, infatti, ha condotto con le attrici Valeria Graci e Sandra Milo il nuovo format del pomeriggio di Rai 1, Io e te.: chi è il, ...

Advertising

vincycernic2 : Qui per dirvi che proprio perché logorroico, insopportabile, superbo e altezzoso Pierluigi Diaco un'altra chance ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierluigi Diaco

Blitz quotidiano

Si passerà, poi, ad un talk show più leggero, dedicato al Festival di Sanremo , intitolato 'Tutti pazzi per Sanremo' , con la presenza di Marino Bartoletti ,, Alba Parietti , Bobby ...A poche settimane dunque dal Festival di Sanremo 2022 partirà un talk dedicato alla kermesse con Albano , Riccardo Fogli ,, Alba Parietti , Marino Bartoletti . Covid e vaccini anche ...Sarà Luca Argentero, il primo ospite della 17ª puntata di “Domenica in”, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, il 9 gennaio dalle 14 su Rai1. L’attore interverrà per presentare l’attesissi ...Pierluigi Diaco non ha mai nascosto di essere omosessuale, ma più volte in passato non ha nascosto di essere in disaccordo con chi strumentalizza la situazione ...