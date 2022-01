LIVE Inter-Lazio 1-0 | Serie A calcio 2022 in DIRETTA | Bastoni sblocca la partita!

Leggi su oasport

(Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33? Sarri non soddisfatto della squadra fino a questo momento. 31? Goooooooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiiiiiiii, dalla distanza il difensore dell’trova il secondo palo chirurgicamente,1-0. 29? Miracolo di Strakosha che in tuffo respinge un tiro a botta sicura di Lautaro Martinez. 27? Inzaghi chiede alla difesa di andare anche di lancio lungo verso le punte. 25? Colpo di testa di De Vrij che non trova il secondo palo. 23? Tiro al volo di Sanchez, alto sopra la traversa. 21? Immobile non riesce a trovare spazio, partita molto combattuta a centrocampo. 19? Sarri chiede di alzare la difesa, non vuole farsi schiacciare. 17?che pressa, vuole il vantaggio entro la prima mezz’ora. 15? Rete in fuorigioco ...