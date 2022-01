Infortunio Chiesa, paura Juve: si teme per il crociato (Di domenica 9 gennaio 2022) Infortunio Chiesa: costretto al cambio in Roma Juve! Ecco le condizioni dell’attaccante: bianconeri che trattengono il respiro Tegola per la Juve nel match contro la Roma. Al 30?, Federico Chiesa ha lasciato il terreno di gioco per un Infortunio al ginocchio, in seguito ad un contrasto con Smalling in cui ha avuto la peggio. Dopo aver cercato di stringere i denti, il classe ’97 si è accasciato a terra ed è stato costretto al cambio. Landucci ha schierato Kulusevski al suo posto: distorsione al ginocchio sinistro per lui, con le sue condizioni che verranno valutate meglio domani. Juventus col fiato sospeso, si teme un Infortunio al crociato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022): costretto al cambio in Roma! Ecco le condizioni dell’attaccante: bianconeri che trattengono il respiro Tegola per lanel match contro la Roma. Al 30?, Federicoha lasciato il terreno di gioco per unal ginocchio, in seguito ad un contrasto con Smalling in cui ha avuto la peggio. Dopo aver cercato di stringere i denti, il classe ’97 si è accasciato a terra ed è stato costretto al cambio. Landucci ha schierato Kulusevski al suo posto: distorsione al ginocchio sinistro per lui, con le sue condizioni che verranno valutate meglio domani.ntus col fiato sospeso, siunal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

EnricoTurcato : Fuori casa. Infortunio Chiesa. Sotto 3-1, con un tiro deviato e una punizione magistrale. Rimonta segnando 3 gol in… - GoalItalia : Brutte notizie per la Juve: problemi al ginocchio per Chiesa ? - _Morik92_ : Il gol di #Dybala unico lampo di classe in una #Juve povera di contenuti. Equilibrio all'Olimpico, #Roma più intens… - _FiniraBene : RT @FabDellaValle: C’è grande apprensione per #Chiesa. Si teme un infortunio molto serio (crociato) #RomaJuve - _FiniraBene : RT @rxncore: chi esulta all’infortunio di Chiesa per favore poi non piangesse alla mancata qualificazione ai prossimi mondiali -