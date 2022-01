Festival di Sanremo: Arriva Checco Zalone, colpaccio! (Di domenica 9 gennaio 2022) Checco Zalone sarà al prossimo Festival di Sanremo. Un vero colpaccio messo a segno da Amadeus che avrà a disposizione il comico pugliese Sanremo 2022 inizia a prendere forma. L’ultima importante notizia rivela la partecipazione di Checco Zalone al Festival di Sanremo. La conferma è Arrivata dallo stesso Amadeus che, in un post su Instagram, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 9 gennaio 2022)sarà al prossimodi. Un vero colpaccio messo a segno da Amadeus che avrà a disposizione il comico pugliese2022 inizia a prendere forma. L’ultima importante notizia rivela la partecipazione dialdi. La conferma èta dallo stesso Amadeus che, in un post su Instagram, L'articolo proviene da Leggilo.org.

