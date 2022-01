Dolore al petto, va a farsi un tampone: Michele Mattiazzo muore poco dopo a 54 anni (Di domenica 9 gennaio 2022) Si sente male dopo il (poi risultato negativo) e muore poche ore dopo all'ospedale di San Bonifacio nel veronese. Se n'è andato così , 54enne montatore al mobilificio Massagrande di Montagnana (Padova)... Leggi su leggo (Di domenica 9 gennaio 2022) Si sente maleil (poi risultato negativo) epoche oreall'ospedale di San Bonifacio nel veronese. Se n'è andato così , 54enne montatore al mobilificio Massagrande di Montagnana (Padova)...

