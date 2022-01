Bob femminile, Laura Nolte è profeta in patria a Winterberg e riapre i discorsi per la Sfera di Cristallo (Di domenica 9 gennaio 2022) Laura Nolte si è aggiudicata la tappa di Winterberg valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo di bob femminile 2021-2022 e, in un colpo solo, ha riaperto i discorsi per la Sfera di Cristallo. Sul budello teutonico la gara è stata ritardata di un’ora e mezza per colpa dell’abbondante nevicata caduta nel corso della notte e che ha costretto gli organizzatori a ripulire la pista. Tutto regolare nelle due manche, con la padrona di casa Laura Nolte che ha fatto sua la gara con una prima manche stellare (58.95) e una seconda nella quale ha gestito il suo ampio margine (58.20) per un complessivo di 1:57.15. Alle sue spalle la connazionale Kim Kalicki a 13 centesimi (59.49 e 57.79), mentre completa il podio la statunitense ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)si è aggiudicata la tappa divalevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo di bob2021-2022 e, in un colpo solo, ha riaperto iper ladi. Sul budello teutonico la gara è stata ritardata di un’ora e mezza per colpa dell’abbondante nevicata caduta nel corso della notte e che ha costretto gli organizzatori a ripulire la pista. Tutto regolare nelle due manche, con la padrona di casache ha fatto sua la gara con una prima manche stellare (58.95) e una seconda nella quale ha gestito il suo ampio margine (58.20) per un complessivo di 1:57.15. Alle sue spalle la connazionale Kim Kalicki a 13 centesimi (59.49 e 57.79), mentre completa il podio la statunitense ...

Advertising

OA_Sport : #Bob femminile, Laura #Nolte è profeta in patria a Winterberg e riapre i discorsi per la Sfera di Cristallo - pietrodambrosio : @fiumerosso @kudablog Guardare ai campionati italiani per i numeri è un errore. È come vedere solo la serie a del c… - OA_Sport : #Bob femminile, Nadezhda Sergeeva sbaglia e Elana Meyers-Taylor ringrazia, vincendo la tappa di Sigulda -