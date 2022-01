“Balli e trenini, il Petruzzelli trasformato in una enorme discoteca con tanto di dj-set”: esposto in Procura per il Capodanno di Canale 5 (Di domenica 9 gennaio 2022) Finisce sui tavoli dei magistrati il Capodanno organizzato al Teatro Petruzzelli di Bari e trasmesso su Canale 5: dopo numerose polemiche e alcune interrogazioni parlamentari scatenate dal ‘trenino benaugurante’ improvvisato in sala, e dalle parole della conduttrice Federica Panicucci che ha invitato i presenti a trasformare il teatro in una discoteca, si ribella il Sindacato italiano lavoratori dello spettacolo (Sils) che ha presentato un esposto alle Procure competenti per accertare la eventuale violazione delle norme anti contagio che hanno imposto la chiusura dei locali da ballo. Il presidente del Sils, Filippo Regis, spiega che le immagini viste al Petruzzelli sono state “uno schiaffo in faccia ai 90mila lavoratori delle 3.500 aziende fermate dal decreto del 24 dicembre che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Finisce sui tavoli dei magistrati ilorganizzato al Teatrodi Bari e trasmesso su5: dopo numerose polemiche e alcune interrogazioni parlamentari scatenate dal ‘trenino benaugurante’ improvvisato in sala, e dalle parole della conduttrice Federica Panicucci che ha invitato i presenti a trasformare il teatro in una, si ribella il Sindacato italiano lavoratori dello spettacolo (Sils) che ha presentato unalle Procure competenti per accertare la eventuale violazione delle norme anti contagio che hanno imposto la chiusura dei locali da ballo. Il presidente del Sils, Filippo Regis, spiega che le immagini viste alsono state “uno schiaffo in faccia ai 90mila lavoratori delle 3.500 aziende fermate dal decreto del 24 dicembre che ...

