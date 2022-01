Spagna-Canada, Finale ATP Cup 2022: programma, orari, tv, streaming, ordine di gioco (Di sabato 8 gennaio 2022) Domani, a partire dalle 07.30 italiane, ci sarà la Finale dell’ATP Cup 2022 tra Spagna e Canada. Alla Ken Roswall di Sydney (Australia) le due compagini si contenderanno il titolo e si prospetta una sfida appassionante. Le Furie Rosse, pur prive di Rafael Nadal e di Carlos Alcaraz, hanno saputo mettere in mostra solidità e concretezza grazie all’apporto di Pablo Carreno Busta e di Roberto Bautista Augut e l’ultima compagine a cadere è stata la Polonia di Hubert Hurkacz. Dall’altra parte della rete ci sarà la squadra canadese che nel penultimo atto ha battuto la Russia, campione del 2021. Una grande prova in doppio di Denis Shapovalov e di Felix Auger-Aliassime ha permesso alla formazione nordamericana di conquistare il pass per la Finale. Di seguito il programma completo della ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Domani, a partire dalle 07.30 italiane, ci sarà ladell’ATP Cuptra. Alla Ken Roswall di Sydney (Australia) le due compagini si contenderanno il titolo e si prospetta una sfida appassionante. Le Furie Rosse, pur prive di Rafael Nadal e di Carlos Alcaraz, hanno saputo mettere in mostra solidità e concretezza grazie all’apporto di Pablo Carreno Busta e di Roberto Bautista Augut e l’ultima compagine a cadere è stata la Polonia di Hubert Hurkacz. Dall’altra parte della rete ci sarà la squadra canadese che nel penultimo atto ha battuto la Russia, campione del 2021. Una grande prova in doppio di Denis Shapovalov e di Felix Auger-Aliassime ha permesso alla formazione nordamericana di conquistare il pass per la. Di seguito ilcompleto della ...

