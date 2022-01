Se una città come Monza ri-scopre la sua architettura moderna (Di sabato 8 gennaio 2022) "Amate gli architetti moderni – non ci sono altri architetti per voi – ma siate duramente esigenti con loro”, scriveva Gio Ponti nel suo celebre “Amate l’architettura”. Il termine “moderno” in architettura significa molto, e cose molto importanti. Ma forse in quella frase Gio Ponti intendeva indicare gli architetti “vostri contemporanei”: quelli che costruiscono le case e i palazzi “per voi”, e cambiano le vostre città, oggi e per il futuro. Ma anche la contemporaneità, in architettura, dura molto a lungo. E segna il nostro spazio, la percezione di chi siamo. Si parla tanto, anzi di continuo, di quanto una città come Milano si sia trasformata – e più volte – nell’ultimo secolo. Solo negli ultimi decenni, nella metropoli lombarda hanno lavorato decine di architetti di fama ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022) "Amate gli architetti moderni – non ci sono altri architetti per voi – ma siate duramente esigenti con loro”, scriveva Gio Ponti nel suo celebre “Amate l’”. Il termine “moderno” insignifica molto, e cose molto importanti. Ma forse in quella frase Gio Ponti intendeva indicare gli architetti “vostri contemporanei”: quelli che costruiscono le case e i palazzi “per voi”, e cambiano le vostre, oggi e per il futuro. Ma anche la contemporaneità, in, dura molto a lungo. E segna il nostro spazio, la percezione di chi siamo. Si parla tanto, anzi di continuo, di quanto unaMilano si sia trasformata – e più volte – nell’ultimo secolo. Solo negli ultimi decenni, nella metropoli lombarda hanno lavorato decine di architetti di fama ...

Advertising

UffiziGalleries : 'Bello como un agave de piedra'. Pablo #Neruda usa questa meravigliosa espressione per descrivere #PalazzoVecchio… - robertosaviano : Napoli è come il Cristo nella Cappella Sansevero: non basta coprire per dimenticare, nascondere, cancellare. Usare… - albertoangela : Una città verticale, divisa tra cielo e terra: chiese, torri, gallerie, cunicoli, pozzi. È impossibile non innamora… - Stefano173456 : Vi sblocco il ricordo di una persona seria, di una sindaca che in soli 5 anni fece, ha fatto di Roma una città sull… - annadelbello1 : RT @Animal_Genocide: A #Bogota costruiranno un ospedale gratuito per #animali domestici! L'ospedale sarà situato nella città di Bosa, una l… -

Ultime Notizie dalla rete : una città NASA X - 59 QueSST: nel 2022 ci saranno ulteriori test a terra, il primo volo a fine anno ... i primi test sopra alcune città statunitensi scelte in precedenza avverranno nel 2024, quando il progetto verrà reputato abbastanza sicuro. Il design del NASA X - 59 QueSST prevede una fusoliera ...

Gravina: "No allo stop, ma c'è il rischio porte chiuse" ... La Lega B, la Lega Pro e i Dilettanti hanno già procrastinato i rispettivi tornei con una ...registrato addirittura gli interventi contraddittori di due aziende sanitarie locali della stessa città ...

Favaro: «Più lavoro e biblioteche, Torino sarà una città per giovani» Corriere della Sera ... i primi test sopra alcunestatunitensi scelte in precedenza avverranno nel 2024, quando il progetto verrà reputato abbastanza sicuro. Il design del NASA X - 59 QueSST prevedefusoliera ...... La Lega B, la Lega Pro e i Dilettanti hanno già procrastinato i rispettivi tornei con...registrato addirittura gli interventi contraddittori di due aziende sanitarie locali della stessa...