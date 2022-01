Sassuolo, domani la sfida con l’Empoli opportunità per parlare di mercato (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Sassuolo domani affronterà l’Empoli e potrebbe essere anche un modo per parlare di mercato Il Sassuolo domani affronterà l’Empoli in Serie A e potrebbe anche essere un momento per parlare di mercato fra le due società. I nomi caldi sono Bajrami e Marchizza. Il primo è sotto gli occhi della Lazio, ma i neroverdi potrebbero avere in Dionisi la carte per convincere l’albanese. In più ci potrebbe essere Marchizza da inserire come cessione definitiva a favore dei toscani. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilaffronteràe potrebbe essere anche un modo perdiIlaffronteràin Serie A e potrebbe anche essere un momento perdifra le due società. I nomi caldi sono Bajrami e Marchizza. Il primo è sotto gli occhi della Lazio, ma i neroverdi potrebbero avere in Dionisi la carte per convincere l’albanese. In più ci potrebbe essere Marchizza da inserire come cessione definitiva a favore dei toscani. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FraPol30 : @PBraciola Lahdywgagagahahahah ma è una merda umana porcodio domani perdiamo come col Sassuolo - EmpoliCalcio : Ricollocamento abbonati Maratona Inferiore: tutte le info su come stampare il nuovo segnaposto per la gara di doman… - EmpoliCalcio : #GiudiceSportivo Filippo Bandinelli e Sebastiano Luperto, diffidati e ammoniti nella gara contro la Lazio, sono sta… - DanyRoss70 : RT @Maumunno: #Montemurro alla vigilia della finale di #Supercoppa: «Niente alibi, ora stiamo meglio. Sassuolo? Non abbiamo giocato al nost… - EmpoliCalcio : ?? Azzurri subito al lavoro questa mattina al Sussidiario; domani di nuovo in campo verso la sfida con il Sassuolo -