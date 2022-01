Osimhen, quando tornerà a Napoli? (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione legata a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano si è complimentato con i suoi compagni per lo stoico risultato ottenuto contro la Juventus. Osimhen Napoli Covid Osimhen risulta ancora positivo al Covid-19, ed è in quarantena a Lagos; ogni giorno effettua un tampone e dunque il prossimo è previsto per oggi. Nel momento in cui guarirà dal Covid tornerà immediatamente al Napoli, pronto per le visite di controllo con lo staff medico e con il chirurgo che lo ha operato. Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione legata a Victor. L’attaccante nigeriano si è complimentato con i suoi compagni per lo stoico risultato ottenuto contro la Juventus.Covidrisulta ancora positivo al Covid-19, ed è in quarantena a Lagos; ogni giorno effettua un tampone e dunque il prossimo è previsto per oggi. Nel momento in cui guarirà dal Covidimmediatamente al, pronto per le visite di controllo con lo staff medico e con il chirurgo che lo ha operato.

Advertising

gilnar76 : Osimhen, quando tornerà a #Napoli? #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - motamanet : @itsbonni_ cmq al di là di quello che vogliono farci credere il napoli era tutt'altro che la squadra B. E Osimhen m… - eaulamadonna1 : @jo19N26 Per me non è questione di continuità di mentalità, senza Osimhen fatichiamo moltissimo quando siamo chiamati a fare noi la partita. - grazia_noviello : @ONadde @HirvingLozano70 @J_Pietra Certo,ma Koulibaly ed Osimhen ad es. hanno esultato al gol di Mertens, trovo che… - mojitaaaaaa : Comunque parliamoci chiaro, molti dei tifosi juventini sdegnati da ciò che è successo ieri sono gli stessi che, qua… -