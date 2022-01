La lista dei convocati della Sampdoria: sette calciatori assenti (Di sabato 8 gennaio 2022) Al termine dell’allenamento mattutino, Roberto D’Aversa ha reso nota la lista dei 20 convocati per la gara di domani, domenica, alle 16.30 allo stadio “Maradona” di Napoli. Prima volta per Tomás Rincón. Rientrano Kristoffer Askildsen, Tommaso Augello e Wladimiro Falcone. sette gli assenti: oltre allo squalificato Antonio Candreva e a Omar Colley, impegnato nella preparazione alla Coppa d’Africa con il suo Gambia, risultano indisponibili Bartosz Bereszynski, Mikkel Damsgaard, Mohamed Ihattaren, Valerio Verre e Maya Yoshida. Napoli Sampdoria (Getty Images) LA lista DEI convocati: Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Chabot, Dragusin, Ferrari, Murru. Centrocampista: Askildsen, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Al termine dell’allenamento mattutino, Roberto D’Aversa ha reso nota ladei 20per la gara di domani, domenica, alle 16.30 allo stadio “Maradona” di Napoli. Prima volta per Tomás Rincón. Rientrano Kristoffer Askildsen, Tommaso Augello e Wladimiro Falcone.gli: oltre allo squalificato Antonio Candreva e a Omar Colley, impegnato nella preparazione alla Coppa d’Africa con il suo Gambia, risultano indisponibili Bartosz Bereszynski, Mikkel Damsgaard, Mohamed Ihattaren, Valerio Verre e Maya Yoshida. Napoli(Getty Images) LADEI: Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Chabot, Dragusin, Ferrari, Murru. Centrocampista: Askildsen, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, ...

