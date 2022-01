Insigne, ufficiale il passaggio al Toronto (Di sabato 8 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: Lorenzo Insigne passerà al Toronto alla fine di questa stagione. Per il calciatore azzurro il contratto partirà dal 1 luglio 2022 e avrà una durata di cinque anni e mezzo. Percepirà circa 11,5 milioni di euro all’anno netti insieme a 4,5 milioni di bonus. Il numero 24 partenopeo lascerà il Napoli dopo dieci anni, da capitano e con una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana vinte. Per lui una nuova avventura oltreoceano, seguendo le orme di altri calciatori che sono passati in MLS: Giovinco, proprio in terra canadese, poi Pirlo, Zenga, Nesta, Donadel, Di Vaio, Corradi e tanti altri. È arrivato su Twitter l’annuncio del Toronto. Insigne-Toronto: ora è ufficiale È arrivata l’ufficialità del futuro trasferimento di Lorenzo Insigne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Adesso è: Lorenzopasserà alalla fine di questa stagione. Per il calciatore azzurro il contratto partirà dal 1 luglio 2022 e avrà una durata di cinque anni e mezzo. Percepirà circa 11,5 milioni di euro all’anno netti insieme a 4,5 milioni di bonus. Il numero 24 partenopeo lascerà il Napoli dopo dieci anni, da capitano e con una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana vinte. Per lui una nuova avventura oltreoceano, seguendo le orme di altri calciatori che sono passati in MLS: Giovinco, proprio in terra canadese, poi Pirlo, Zenga, Nesta, Donadel, Di Vaio, Corradi e tanti altri. È arrivato su Twitter l’annuncio del: ora èÈ arrivata l’ufficialità del futuro trasferimento di Lorenzo...

