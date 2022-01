Green pass base o rafforzato, dai bus al lavoro e ai parrucchieri: quale, dove e da quando sarà obbligatorio (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA Il decreto è stato firmato dal Presidente della Repubblica e le misure in esso contenute si apprestano ad essere operative in un calendario fitto di scadenze. per gli over 50 da subito e sino al ... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA Il decreto è stato firmato dal Presidente della Repubblica e le misure in esso contenute si apprestano ad essere operative in un calendario fitto di scadenze. per gli over 50 da subito e sino al ...

Advertising

NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - borghi_claudio : Sono al ventesimo amico/parente che mi ha detto (ma perchè?) di essere positivo in questi giorni. Al momento il con… - Black___Adam : RT @RuotinoDiScorta: @Confcommercio @Corriere No. Avete chiesto voi il green pass per il turismo. I miei soldi non devono essere spesi per… - Andreaacquista : RT @localteamtv: Polizia blocca i No Green Pass: tensione a Torino #NoGreenPass #Torino #localteam -