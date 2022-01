Gf Vip 6, trentaduesima puntata: Alfonso Signorini entra in Casa per parlare coi Vipponi, Dayane Mello fa una sorpresa a Soleil Sorge. I preferiti sono… (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ appena andata in onda in prima serata su Canale 5 la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip. Il padrone di Casa, per la sesta edizione, ha voluto al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Quest’ultima, momentaneamente sostituita dall’ex fidanzata di Paolo Bonolis, la showgirl Laura Freddi. Durante questa settimana gli animi si sono scaldati a tal punto all’interno della Casa che il conduttore ha ritenuto necessario prendere dei provvedimenti di persona. Il web e i telespettatori avevano chiesto a gran voce la squalifica di Katia Ricciarelli dal gioco, e, poche ore prima della diretta, la Volpe si era espressa su Instagram a tal proposito. In puntata, l’opinionista ha confermato quanto espresso in precedenza, rivolgendosi al resto degli inquilini che sono rimasti ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ appena andata in onda in prima serata su Canale 5 ladel Grande Fratello Vip. Il padrone di, per la sesta edizione, ha voluto al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Quest’ultima, momentaneamente sostituita dall’ex fidanzata di Paolo Bonolis, la showgirl Laura Freddi. Durante questa settimana gli animi si sono scaldati a tal punto all’interno dellache il conduttore ha ritenuto necessario prendere dei provvedimenti di persona. Il web e i telespettatori avevano chiesto a gran voce la squalifica di Katia Ricciarelli dal gioco, e, poche ore prima della diretta, la Volpe si era espressa su Instagram a tal proposito. In, l’opinionista ha confermato quanto espresso in precedenza, rivolgendosi al resto degli inquilini che sono rimasti ...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, il riassunto della trentaduesima puntata |Isa e Chia| #riassunto #trentaduesima #puntata #|isa #chia| - fabiofabbretti : #GFVIP, trentaduesima puntata – Signorini ’striglia’ la casa… e Katia Ricciarelli conquista l’immunità!… - IsaeChia : #GfVip 6, trentaduesima puntata: Alfonso Signorini entra in Casa per parlare coi Vipponi, Dayane Mello fa una sorpr… - zazoomblog : Grande Fratello Vip trentaduesima puntata in diretta – Signorini nella casa: «Abbiamo perduto le linee guida di que… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6, trentaduesima puntata: commenti a caldo | Isa e Chia #fratello #trentaduesima #puntata… -