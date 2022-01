Congedi parentali per Covid | la proroga c’è ma non si possono chiedere | Inps deve aggiornare le procedure e lunedì riparte la scuola

(Di sabato 8 gennaio 2022) A differenza della coperturaper le assenze dal lavoro dovute a quarantena, il congedo parentale per chi ha figli positivi alo quarantenati è statoto fino al 31 marzo 2022, quando finirà lo stato di emergenza. Piccolo dettaglio: non è possibile chiederlo. Come scritto su Twitter da Luciano Capone del Foglio, chi prova a fare domanda di congedo parentale attraverso il sito dell’scopre che nel menù a tendina non compare la possibilità diil congedo perma solo per parto/adozione/affidamento. Manca infatti la circolare operativa necessaria perché gli uffici possano dar seguito allainserita nel decreto pre natalizio. L’istituto previdenziale ha confermato a Domani che tutto è bloccato “probabilmente per un problema di ...

Advertising

Open_gol : La misura è scaduta il 31 dicembre scorso. Possibile restare a casa, ma usando giorni di ferie - KatRinakor : RT @LImbruttito: Il risveglio della CGIL. O almeno di una parte. Dopo settimane di torpore… datevi una mossa su malattia/quarantena e conge… - marcuccimauriz : RT @ricttofilctempd: Sull’incoerenza… Se la situazione è stata ritenuta tale da imporre l’#ObbligoVaccinale agli over 50, è semplicemente… - TeoloMassimo : RT @Open_gol: La misura è scaduta il 31 dicembre scorso. Possibile restare a casa, ma usando giorni di ferie - LImbruttito : Il risveglio della CGIL. O almeno di una parte. Dopo settimane di torpore… datevi una mossa su malattia/quarantena… -

Ultime Notizie dalla rete : Congedi parentali

Open

Ma per completare lo sforzo, servirebberomeglio distribuiti e un sistema fiscale che non penalizzi il lavoro del secondo lavoratore della famiglia. L'uguaglianza di genere nella ...Ma per completare lo sforzo, servirebberomeglio distribuiti e un sistema fiscale che non penalizzi il lavoro del secondo lavoratore della famiglia . L'uguaglianza di genere nella ...Per l'assistenza di un figlio il congedo straordinario può essere fruito da entrambi i genitori, ma nel rispetto dei limiti.Più tutele per la maternità delle lavoratrici autonome a basso reddito, conferma per i papà dei dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio che dal 2022 ...