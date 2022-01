Cody Rhodes: “La popolarità di Hook? Bisogna stare attenti che non finisca come Fandango” (Di sabato 8 gennaio 2022) Guardando al suo debutto, Fandango sembrava destinato ad una grande carriera in WWE. La sua gimmick da ballerino sembrava destinato a portarlo al successo e la federazione sembrava davvero voler puntare su di lui. Scioccante fu la sua vittoria ai danni di Y2J Chris Jericho a WrestleMania 29. Quello fu il punto più alto della sua carriera; da li in poi è stata una lenta discesa finendo per diventare un wrestler comedy con successivo affiancamento a Tyler Breeze. Lo scorso giugno il licenziamento. “Hook va gestito con cura” Cody Rhodes, ospite del podcast “Rasslin”, ha parlato della grande popolarità ottenuta da Hook, figlio di Taz, non appena ha debuttato in AEW avvertendo, tuttavia, che il rischio è dietro l’angolo. Cody ha utilizzato ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 8 gennaio 2022) Guardando al suo debutto,sembrava destinato ad una grande carriera in WWE. La sua gimmick da ballerino sembrava destinato a portarlo al successo e la federazione sembrava davvero voler puntare su di lui. Scioccante fu la sua vittoria ai danni di Y2J Chris Jericho a WrestleMania 29. Quello fu il punto più alto della sua carriera; da li in poi è stata una lenta discesa finendo per diventare un wrestlerdy con successivo affiancamento a Tyler Breeze. Lo scorso giugno il licenziamento. “va gestito con cura”, ospite del podcast “Rasslin”, ha parlato della grandeottenuta da, figlio di Taz, non appena ha debuttato in AEW avvertendo, tuttavia, che il rischio è dietro l’angolo.ha utilizzato ...

