Amici 21, LDA e Elena litigano ma poi il popolo del web si chiede se … (Di sabato 8 gennaio 2022) Sta succedendo un po' di tutto ad Amici 21 e di certo non è passata inosservata la lite avvenuta tra LDA ed Elena. I due sarebbero finiti a litigare e lo scontro piuttosto acceso è finito proprio su Witty Tv. Ebbene, anche in settimana la produzione ha continuato a mandare in onda le dinamiche avvenute all'interno del programma, in attesa della puntata che sarà trasmessa come al solito, domenica 9 gennaio. In realtà, però, non è andato in onda il daytime ma tutti gli appassionati hanno utilizzato la piattaforma Witty dove è possibile vedere diversi video relativi ai vari programmi di Maria De Filippi. Ebbene, tutti gli appassionati di Amici, hanno potuto attraverso questa piattaforma, assistere a questa lite tra LDA ed Elena, visto che il video era stato caricato nelle scorse ore.

