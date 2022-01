Allegri “Lavoriamo per tornare a vincere ma serve pazienza” (Di sabato 8 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Sono venuto qui sapendo che era un anno in cui cominciare a cambiare la squadra e lavorare per cercare, nel giro di uno-due anni, di tornare a competere per lo scudetto. Potevamo fare meglio in alcune partite ma è una crescita di esperienza della squadra”. Massimiliano Allegri va dritto per la sua strada, consapevole delle difficoltà che la sua Juve sta incontrando. “Quando hai giocatori che hanno meno esperienza nel vincere, nel giocare tante partite un pò lo paghi. Non è che nel calcio in una giornata o in uno-due mesi cambi tutto e fai miracoli. C'è un lavoro da fare, la squadra sta migliorando e deve ancora migliorare nella fase realizzativa, nella gestione della palla, nell'attacco alla porta. Ci vuole pazienza ma lo sapevo, non sono spaventato. Tutti vorremmo vincere ma ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Sono venuto qui sapendo che era un anno in cui cominciare a cambiare la squadra e lavorare per cercare, nel giro di uno-due anni, dia competere per lo scudetto. Potevamo fare meglio in alcune partite ma è una crescita di esperienza della squadra”. Massimilianova dritto per la sua strada, consapevole delle difficoltà che la sua Juve sta incontrando. “Quando hai giocatori che hanno meno esperienza nel, nel giocare tante partite un pò lo paghi. Non è che nel calcio in una giornata o in uno-due mesi cambi tutto e fai miracoli. C'è un lavoro da fare, la squadra sta migliorando e deve ancora migliorare nella fase realizzativa, nella gestione della palla, nell'attacco alla porta. Ci vuolema lo sapevo, non sono spaventato. Tutti vorremmoma ci ...

Advertising

juventusfc : ?? Allegri: «Lavoriamo per migliorare il gioco e la qualità realizzativa, vogliamo centrare l'obiettivo della Champi… - juventusfc : ?? Allegri: «Lavoriamo partita per partita, e dopo tutti gli scontri diretti vedremo dove siamo» #RomaJuve - ItaliaNotizie24 : Allegri “Lavoriamo per tornare a vincere ma serve pazienza” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Allegri “Lavoriamo per tornare a vincere ma serve pazienza” - - Italpress : Allegri “Lavoriamo per tornare a vincere ma serve pazienza” -