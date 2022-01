Sundance 2022: il festival sarà virtuale, cancellata l'edizione fisica (Di venerdì 7 gennaio 2022) Pensato in origine per un'edizione ibrida on line/in presenza, il Sundance Film festival 2022 sarà solamente virtuale, cancellata l'edizione fisica per l'emergenza sanitaria. Il Sundance Film festival 2022 avrebbe dovuto celebrare il ritorno in presenza dopo un evento completamente virtuale nel 2021, ma l'edizione in persona è stata nuovamente cancellata per l'acuirsi dell'emergenza sanitaria. L'annata che avrebbe dovuto riportare Hollywood a Park City, nello Utah, non andrà come previsto. Dopo l'aumento dei contagi dovuto alla variante Omicron nelle ultime settimane, anche il Sundance ha deciso di attuare il piano B ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022) Pensato in origine per un'ibrida on line/in presenza, ilFilmsolamentel'per l'emergenza sanitaria. IlFilmavrebbe dovuto celebrare il ritorno in presenza dopo un evento completamentenel 2021, ma l'in persona è stata nuovamenteper l'acuirsi dell'emergenza sanitaria. L'annata che avrebbe dovuto riportare Hollywood a Park City, nello Utah, non andrà come previsto. Dopo l'aumento dei contagi dovuto alla variante Omicron nelle ultime settimane, anche ilha deciso di attuare il piano B ...

