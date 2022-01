Per Bassetti il tempo degli appelli è finito: "Per i no vax è troppo tardi" (Di venerdì 7 gennaio 2022) "L'avevo chiamata roulette russa, il rischio che corrono i non vaccinati di fronte alla variante omicron. Mi sbagliavo. È molto peggio". Non lascia molte speranze ai no vax Matteo Bassetti, il direttore della clinica malattie... Leggi su europa.today (Di venerdì 7 gennaio 2022) "L'avevo chiamata roulette russa, il rischio che corrono i non vaccinati di fronte alla variante omicron. Mi sbagliavo. È molto peggio". Non lascia molte speranze ai no vax Matteo, il direttore della clinica malattie...

Advertising

ladyonorato : Inversione a U nella narrazione?… - jampy1070 : RT @giovannibrenteg: Secondo Bassetti i medici vaccinati positivi potrebbero tranquillamente lavorare per coprire i vuoti di organico dei m… - AlexS8338 : Lerner e Gramellini paragonano la #Viola a Moro e altri martiri del terrorismo: il tutto per fantomatiche minacce i… - mgrazia1961 : RT @Miti_Vigliero: #tweetmuto 'Il medico o l'infermiere positivo asintomatici devono lavorare' 'La gente si fa un tampone per moda, perché… - elecaneschi84 : @mafino72 @TNarello @andreaballini53 @rayoflight8217 @stanzaselvaggia Alla normalità potranno tornare tutti, com'è… -