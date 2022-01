Matilde, sua madre è un’amata conduttrice: la riconoscete? (Di venerdì 7 gennaio 2022) riconoscete questa ragazza nella foto? È Matilde, la figlia di una conduttrice televisiva molto amata e seguita dal pubblico. Ecco chi è e cosa fa. InstagramIl mondo dello spettacolo è pieno figli che hanno genitori famosi e che tentano di farsi strada nella televisione, nel cinema o nella musica. Matilde è una di queste ragazze che ha appena iniziato a muovere i primi passi all’interno del panorama discografico. Proprio recentemente ha rilasciato un’intervista sul settimanale Chi in cui ha annunciato la sua intenzione di “voler diventare una rockstar”. Dopo aver capito qual è il genere musicale che preferisce di più, la ragazza ha confessato che sta lavorando su un suo album. Ma avete capito di chi stiamo parlando? Si chiama Matilde Caressa ed è la figlia della ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 gennaio 2022)questa ragazza nella foto? È, la figlia di unatelevisiva molto amata e seguita dal pubblico. Ecco chi è e cosa fa. InstagramIl mondo dello spettacolo è pieno figli che hanno genitori famosi e che tentano di farsi strada nella televisione, nel cinema o nella musica.è una di queste ragazze che ha appena iniziato a muovere i primi passi all’interno del panorama discografico. Proprio recentemente ha rilasciato un’intervista sul settimanale Chi in cui ha annunciato la sua intenzione di “voler diventare una rockstar”. Dopo aver capito qual è il genere musicale che preferisce di più, la ragazza ha confessato che sta lavorando su un suo album. Ma avete capito di chi stiamo parlando? Si chiamaCaressa ed è la figlia della ...

Advertising

genesi203 : Posso dire che sono stati molto indelicati nei confronti di Matilde Gioli??? Sia gli autori, sapendo la sua situazi… - comunqueeandare : per favore ma matilde gioli quanto può essere bella non c'é limite alla sua bellezza secondo me - mcrisoldi : Il romanzo che racconta di una psicanalista pentita. O forse è meglio dire liberata. La vita, la sua innanzitutto,… - Matilde__Rossi : RT @Luca_15_5: La sua mamma umana è mancata?? Era giovane e lui è lì da solo in questa casa che stanno svuotando poco per volta ?? Ha 11 anni… - fendente1 : RT @massimo4951: CAPRAROLA (VITERBO): Lei è Matilde. Una cucciolona di circa 8 mesi. È molto vivace come tutti i cani della sua età Abitu… -