Manuel Bortuzzo posticipa l’addio al Gf Vip? Ecco quando va via

(Di venerdì 7 gennaio 2022)al Grande Fratellodovrebbe andare via dal reality Mediaset Tanti progetti per la prima coppia che si è formata al Grande Fratello6.come ha confidato fuori dal gioco ha intenzione di andare a convivere con la principessa Lulù Selassié. I due si sono innamorati dentro la casa di Cinecittà e tra alti e bassi adesso sembrano aver trovato il loro equilibrio al punto di andare a convivere non appena terminerà l’esperienza del Grande Fratello. Ma proprioaveva già annunciato di dover lasciare il grande Fratello e la sua Lulù questo mese. Invece, come si evince da un video che sta girando in rete, lo sportivo ...

Ci sarà, dunque, una nomination d'ufficio per la cantante lirica e Lulù per il suo linguaggio giudicato troppo forte? Grande Fratello Vip 2021, sorprese pere Soleil Sorge Dopo una ...Nuova sorpresa nella casa del "Grande Fratello Vip", questa volta per. Ad accedere dalla porta rossa è suo fratello.è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del 'Grande Fratello Vip'. Il nuotatore è entrato nella ...Cambiamenti su tutti i fronti nella casa del Gf Vip. Stasera 7 gennaio la puntata non ci sarebbe dovuta essere invece Mediaset ha optato per un ...In attesa della nuova puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha fatto alcune anticipazioni ai fan più appassionati del reality show.