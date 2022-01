Juve, torna Chiellini: è guarito dal Coronavirus (Di venerdì 7 gennaio 2022) TORINO - " Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid - 19 con esito negativo . Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 gennaio 2022) TORINO - " Giorgioha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid - 19 con esito negativo . Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, UFFICIALE: #Chiellini è guarito dal #Covid. Domani torna ad allenarsi - giustiziereX : @JoIloveJu non sono più tanto sicuro. ok magari Icardi tcnicamente è più forte di Morata, vede più la porta ma.....… - sportli26181512 : Juve, torna #Chiellini: è guarito dal #Coronavirus: Con un comunicato ufficiale, il club annuncia che il tampone cu… - cmdotcom : #Juve, UFFICIALE: #Chiellini è guarito dal #Covid. Domani torna ad allenarsi - Luxgraph : Dall'Olanda: 'Ihattaren non torna alla Samp. La Juve lo gira all'Utrecht' -