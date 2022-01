Inter nei guai, si complica il rinnovo di un big! (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si complica il rinnovo di un big. Se per il rinnovo di Brozovic l’Inter rimane ottimista, non puo’ dirsi altrettanto per quanto riguarda Stefan De vrij: secondo Tuttomercatoweb, si starebbe complicando notevolmente il rinnovo del centrale olandese, il quale vedrebbe di buon occhio una nuova esperienza in Premier League. De vrij Inter rinnovoMarotta e Ausilio non hanno alcuna intenzione di farsi cogliere impreparati e proprio per questo motivo starebbero già sondando alcune piste alternative: Matthias GInter, al momento, sembrerebbe essere il nome più caldo, ma occhio alla folta concorrenza. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Siildi un big. Se per ildi Brozovic l’rimane ottimista, non puo’ dirsi altrettanto per quanto riguarda Stefan De vrij: secondo Tuttomercatoweb, si starebbendo notevolmente ildel centrale olandese, il quale vedrebbe di buon occhio una nuova esperienza in Premier League. De vrijMarotta e Ausilio non hanno alcuna intenzione di farsi cogliere impreparati e proprio per questo motivo starebbero già sondando alcune piste alternative: Matthias G, al momento, sembrerebbe essere il nome più caldo, ma occhio alla folta concorrenza. Matteo Brignone

