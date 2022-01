Covid in serie A | si allarga il focolaio in casa Udinese | cinque nuovi positivi

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Altri, tra cui 4 calciatori, nel gruppo dell'. Lo fa sapere il club friulano con un comunicato. "In seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO ???? “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si fe… - SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - sportface2016 : #LazioEmpoli, #Sarri: 'Ci dicano se il #Covid è pericoloso o se è una semplice influenza' - sportface2016 : #Ternana, 6 negativizzati nel gruppo squadra: rimangono 11 i positivi al #Covid - VALE24464951 : RT @GeMa7799: Il Covid fa tremare la Serie A, la telefonata di Draghi: governo pronto a richiudere gli stadi al pubblico..INCAPACI! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid serie

... grazie all'applicazione del nuovo regolamento organizzativo", ma chiedono un "coordinamento delle Asl territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da- 19 nelle squadre". ...... la LegaA auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano ...di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da..."La Lega Serie A, al termine dell’Assemblea odierna, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa ...Ufficiale l'arrivo in giallorosso di Maitland-Niles. Dzeko e Chiellini guariti dal covid. Cosa è successo nell'assemblea di Lega ...