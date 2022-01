Belén Rodriguez dimentica Antonino Spinalbese e si rivede con due ex: “Ecco con chi ha passato il Natale” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Continuano a rincorrersi le voci di crisi su Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, diventati genitori della piccola Luna Marì appena 7 mesi fa. Stando a quanto riportato da Chi Magazine, tra i due sarebbe finita poco prima di Natale. La showgirl argentina non riesce dunque a trovare un po’ di stabilità in amore, ma certamente la storia vissuta con Stefano De Martino le ha portato un dono che nessuno potrà mai toglierle: il figlio Santiago (nato nel 2013). E così sembra che i due – separati definitivamente nel 2020, dopo essere convolati a nozze nel 2013 – abbiano deciso di trascorrere insieme il Natale, proprio per il bene del figlio. Non finisce qui. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raccontato anche di un incontro molto speciale di Belén con un altro ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Continuano a rincorrersi le voci di crisi su, diventati genitori della piccola Luna Marì appena 7 mesi fa. Stando a quanto riportato da Chi Magazine, tra i due sarebbe finita poco prima di. La showgirl argentina non riesce dunque a trovare un po’ di stabilità in amore, ma certamente la storia vissuta con Stefano De Martino le ha portato un dono che nessuno potrà mai toglierle: il figlio Santiago (nato nel 2013). E così sembra che i due – separati definitivamente nel 2020, dopo essere convolati a nozze nel 2013 – abbiano deciso di trascorrere insieme il, proprio per il bene del figlio. Non finisce qui. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raccontato anche di un incontro molto speciale dicon un altro ex ...

Belen Rodriguez scatena l'ira dei napoletani: tutti i dettagli La Rodriguez condivide spesso sui social media ricordi della sua infanzia e aneddoti sulla sua famiglia, ma questa volta è stato il popolo napoletano a reagire in modo negativo a questo suo ricordo: ...

