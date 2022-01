441.449 satelliti in orbita bassa terrestre, operativi, approvati e proposti. (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mentre l’attenzione di un mondo terrorizzato è stata concentrata su un virus e mentre la preoccupazione per le radiazioni si è concentrata sul 5G a terra, l’assalto al cielo ha raggiunto proporzioni astronomiche. Negli ultimi due anni, il numero di satelliti in orbita intorno alla Terra è aumentato da 2.000 a 4.800 e una marea di … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mentre l’attenzione di un mondo terrorizzato è stata concentrata su un virus e mentre la preoccupazione per le radiazioni si è concentrata sul 5G a terra, l’assalto al cielo ha raggiunto proporzioni astronomiche. Negli ultimi due anni, il numero diinintorno alla Terra è aumentato da 2.000 a 4.800 e una marea di … proviene da Database Italia.

Advertising

FabrizioMauri4 : RT @ilbisa1: 441.449 satelliti in orbita bassa terrestre, operativi, approvati e proposti. - R2NChateau : RT @DatabaseItalia: 441.449 satelliti in orbita bassa terrestre, operativi, approvati e proposti. Leggi L'articolo ?? - ele9061 : RT @DatabaseItalia: 441.449 satelliti in orbita bassa terrestre, operativi, approvati e proposti. Leggi L'articolo ?? - swan92678832 : RT @DatabaseItalia: 441.449 satelliti in orbita bassa terrestre, operativi, approvati e proposti. Leggi L'articolo ?? - OSaglio : RT @DatabaseItalia: 441.449 satelliti in orbita bassa terrestre, operativi, approvati e proposti. Leggi L'articolo ?? -