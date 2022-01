The Last of us 2, confermata la versione multiplayer: quando esce e cosa sappiamo (Di giovedì 6 gennaio 2022) La versione multiplayer di The Last of Us è stata in parte confermata da un annuncio di lavoro di Naughty Dog: tutto ciò che è noto. Nel 2020 The Last of Us Part II ha confermato tutte le attese che c’erano attorno al titolo Naughty Dog, riuscendo a migliorare sotto ogni aspetto il predecessore e per certi versi anche a sorprendere con delle scelte narrative forti che hanno spaccato in due la community di appassionati. Del titolo si è parlato per mesi, con toni anche accesi sul web, e alla fine dell’anno tutti – pubblico e critica – sono stati concordi nel riconoscergli il titolo di miglior gioco dell’anno e di uno tra i migliori dell’intera generazione. Sempre nel 2020 era attesa l’uscita della versione multiplayer del videogioco, conosciuta con il ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ladi Theof Us è stata in parteda un annuncio di lavoro di Naughty Dog: tutto ciò che è noto. Nel 2020 Theof Us Part II ha confermato tutte le attese che c’erano attorno al titolo Naughty Dog, riuscendo a migliorare sotto ogni aspetto il predecessore e per certi versi anche a sorprendere con delle scelte narrative forti che hanno spaccato in due la community di appassionati. Del titolo si è parlato per mesi, con toni anche accesi sul web, e alla fine dell’anno tutti – pubblico e critica – sono stati concordi nel riconoscergli il titolo di miglior gioco dell’anno e di uno tra i migliori dell’intera generazione. Sempre nel 2020 era attesa l’uscita delladel videogioco, conosciuta con il ...

