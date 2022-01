Roma, Tiago Pinto: «D’accordo con la decisione della Lgea. Su Niles non mi nascondo» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tiago Pinto: «Fiduciosi di vincere. Sulla scelte della Lega…». Parla il dirigente della Roma prima della partita di San Siro con il Milan Tiago Pinto a DAZN prima di Milan-Roma. MERCATO – «Su Niles non mi devo nascondere. Stiamo parlando con l’Arsenal, dobbiamo fare delle cose nelle prossime ore ma è vicino. Sugli altri non è il momento di parlare non ci sono aggiornamenti» COVID – «Purtroppo negli ultimi due anni abbiamo vissuto questa realtà del mondo. Dobbiamo capire le regole del calcio ma non possiamo dimenticare la salute pubblica. I club devono discutere ma va oltre il calco. A noi piace essere dentro le discussioni ma non dimentichiamo che il Covid ha una misura più grande» MANCATO RINVIO – «È ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022): «Fiduciosi di vincere. Sulla scelteLega…». Parla il dirigenteprimapartita di San Siro con il Milana DAZN prima di Milan-. MERCATO – «Sunon mi devo nascondere. Stiamo parlando con l’Arsenal, dobbiamo fare delle cose nelle prossime ore ma è vicino. Sugli altri non è il momento di parlare non ci sono aggiornamenti» COVID – «Purtroppo negli ultimi due anni abbiamo vissuto questa realtà del mondo. Dobbiamo capire le regole del calcio ma non possiamo dimenticare la salute pubblica. I club devono discutere ma va oltre il calco. A noi piace essere dentro le discussioni ma non dimentichiamo che il Covid ha una misura più grande» MANCATO RINVIO – «È ...

