Rivieccio e Siani | “Juve-Napoli | siamo alle comiche”

(Di giovedì 6 gennaio 2022)viene ‘giocata’ anche da tifosi illustri come Ginoe Alessandroche intervengono a Radio Marte. L’Asl di Torino sta costringendo ila giocare, nonostante nel gruppo azzurro sia certificato il focolaio Covid. Un campionato praticamente falsato da parte della Figc che sta imponendo a tutti di giocare, nonostante i tanti positivi. Insomma un vero guazzabuglio tutto italiano.: parla“Per come stanno le cose in campo dovrebbero entrare i virologi con Speranza arbitro., ormai il calcio continua a dilapidarsi ed è in confusione totale. Io sono per lo slittamento del ritorno in scuola, nessuno poi parla degli spalti e dei possibili ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rivieccio Siani

Napolipiu.com

... Luigi Napoleone e Alessandro. Per la sezione cortometraggi vince " Come a Micono " di ... masterclass e incontri con i protagonisti della commedia italiana come Gino, Valerio Vestoso, ...L'iniziativa, organizzata dai volontari di 'Contro la camorra' e di radio, avrà luogo lunedì ... L'INIZIATIVA Sorrento, il libro di'Siamo nati per... L'INIZIATIVA 'Alla Corte di ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gino Rivieccio, attore. “Per come stanno le cose in campo dovrebbero entrare i virologi con Speranza arbitro. Siamo alle com ...