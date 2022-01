Peter Bogdanovich morto | l’attore de I Soprano e il regista de “L’ultimo spettacolo” scomparso a 82 anni per cause naturali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il, sceneggiatore e attore statunitense, nominato all’Oscar per “” èil 6 gennaio all’età di 82pernella sua casa di Los Angeles. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Antoniaa “The Hollywood Reporter”. La carriera di, nato a Kingston, nello stato di New York il 30 luglio 1939, è costellata di successi, come “Ma papà ti manda sola?” e “Paper Moon – Luna di carta”. Sua anche la parte del dottor Kupferberg, l’analista della dott.ssa Melfi, nella pluripremiata serie televisiva de I. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.