Juventus, Allegri: «Loro erano più o meno tutti titolari» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Napoli. Le sue dichiarazioni Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico della Juventus: PERSA UN’OCCASIONE – «È uno scontro diretto, Loro erano più o meno tutti titolari. All’andata ne avevamo fuori 6 anche noi. Capitano queste cose: abbiamo fatto una buona partita, siamo stati frettolosi negli ultimi metri. Dopo il pari abbiamo messo pressione, poi abbiamo iniziato a giocare meno la palla. La classifica dal Napoli è rimasta invariata, guardiamo il lato positivo». TROPPA FRETTA DAVANTI ALL’AREA – «Un po’ più di lucidità, ma sono caratteristiche dei giocatori. La squadra ha comunque fatto una buona partita, contro un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Massimiliano, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Napoli. Le sue dichiarazioni Massimilianoha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico della: PERSA UN’OCCASIONE – «È uno scontro diretto,più o. All’andata ne avevamo fuori 6 anche noi. Capitano queste cose: abbiamo fatto una buona partita, siamo stati frettolosi negli ultimi metri. Dopo il pari abbiamo messo pressione, poi abbiamo iniziato a giocarela palla. La classifica dal Napoli è rimasta invariata, guardiamo il lato positivo». TROPPA FRETTA DAVANTI ALL’AREA – «Un po’ più di lucidità, ma sono caratteristiche dei giocatori. La squadra ha comunque fatto una buona partita, contro un ...

