In Kazakistan c’è un voluto blackout di internet (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il prezzo del carburante era salito alle stelle, nei giorni scorsi in Kazakistan. E l’effetto è stato quello delle proteste massicce di piazza da parte della popolazione, che hanno portato alle inevitabili dimissioni del primo ministro del Paese. Ma la cosa che va rilevata e che sicuramente fa riflettere circa la libertà dell’informazione nel mondo è il fatto che in Kazakistan ci sia stato, in questi ultimi giorni, una sorta di blackout di internet “voluto”. LEGGI ANCHE > Come i no-vax hanno preso la chiusura del canale Basta Dittatura In Kazakistan, non sono stati raggiungibili diversi siti di informazione Netblocks, il sito web che monitora lo stato di internet in tutto il mondo, ha dichiarato che il Kazakistan sia «nel bel mezzo di un ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il prezzo del carburante era salito alle stelle, nei giorni scorsi in. E l’effetto è stato quello delle proteste massicce di piazza da parte della popolazione, che hanno portato alle inevitabili dimissioni del primo ministro del Paese. Ma la cosa che va rilevata e che sicuramente fa riflettere circa la libertà dell’informazione nel mondo è il fatto che inci sia stato, in questi ultimi giorni, una sorta didi”. LEGGI ANCHE > Come i no-vax hanno preso la chiusura del canale Basta Dittatura In, non sono stati raggiungibili diversi siti di informazione Netblocks, il sito web che monitora lo stato diin tutto il mondo, ha dichiarato che ilsia «nel bel mezzo di un ...

Advertising

paolosi76 : @CriptovalutaI Voi date la colpa alla fed invece c'è chi incolpa il kazakistan dove sta la verita? - sastrep14 : RT @mauriziocanetta: C’è una chat No Vax in Telegram (niente nome, non vanno pubblicizzate) nella quale sono così fuori di testa da leggere… - roby_italy_51 : RT @mauriziocanetta: C’è una chat No Vax in Telegram (niente nome, non vanno pubblicizzate) nella quale sono così fuori di testa da leggere… - ZagorTe46987133 : Eppure c’è chi si “inkaza” ... probabilmente l’italiano è meno “povero” o non sa più “inkazarsi” Kazakistan, guer… - MaurizioTorchi2 : RT @Cambiacasacca: I nostri giornali hanno già scritto che in Kazakistan la popolazione si é sollevata perché non c'erano abbastanza vaccin… -