Diretta Juventus-Napoli | le formazioni ufficiali | Rrahmani | Lobotka e Zielinski in campo nonostante la quarantena

(Di giovedì 6 gennaio 2022) A Torino si gioca il big match tra: la squadra di Allegri cerca il successo per scalare la classifica, i partenopei in totale emergenza a causa del Covid-19 a caccia del blitz...

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Juventus

Napoli video streaming tv: i bianconeri "doppiano" i partenopeiNapoli video streaming tv: i bianconeri "doppiano" i partenopei Il tutto mentre rimangono a rischio anche diversi incontri della 21ma giornata , che si disputerà domenica 9 gennaio: ...19:01 - Si attende l'arrivo delle due squadre per le conferme sulle formazioni. 18:25 - IN ATTACCO CHIESA, MORATA E BERNARDESCHI - Questa sera, Allegri si affiderà al ...Juventus - Napoli è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2021/2022. La partita è in programma il giorno 6 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro ...